震撼！花蓮曬世紀大佛 168公尺長獲金氏世界認證

2019-06-21 10:24

［記者王峻祺／花蓮報導］震撼！國際知名禪畫藝術家洪啟嵩歷時17年，完成長168公尺、寬72.5公尺、面積超過12000平方公尺的「世紀大佛」巨畫，今在花蓮洄瀾灣首次全幅亮相，清晨4時完全展開，迎接夏至第一道曙光，隨後10時獲頒金氏世界紀錄「世界上最大畫作」認證，預計展至下午4時。

歷時17年、6025天、148920小時創作而成的「世紀大佛」，由洪啟嵩集結台灣及全球頂尖專家和職人，以特製畫布進行繪製，過程嚴謹，畫布材料、顏料、繪畫空間、畫作移動及展示，均經精密模擬計算，去年在高雄展覽館局部展出後，引起國際高度關注。

豎立約50層樓高、總面積達30座籃球場的「世紀大佛」，顏料用約8噸、調色水約400噸、畫布重約2100公斤，今晨4時完全平鋪於洄瀾灣大空地，宛如「曬大佛」般迎接夏至第一道曙光，10時獲金氏世界紀錄認證為「世界最大的畫」，讓觀禮民眾嘆為觀止！

洪啟嵩說，2001年時阿富汗巴米揚大佛被炸毀，重擊世人心靈，當時發願要完成「世紀大佛」巨畫，讓佛陀和平非暴力的精神永存人間，如今繪製完成，相當感動，「我只是一雙手，在每個人心中最清淨光明之念的導引下，用台灣的光榮，高科技的布與顏料，畫出大家心中的真善美聖。」

台開集團董事長邱復生說，2018年2月花蓮發生強震，台開曾於災後會同洪啟嵩舉辦「大佛賜福節」，祈願花蓮平安吉祥，今年4月花蓮又發生地震，所幸並無重大災情，期盼透過今日花蓮日出節，邀大佛來到洄瀾灣，為台灣和世界祈福，歡迎民眾踴躍參加，感受現場充滿安定與祥和的正能量。

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