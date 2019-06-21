花蓮推東海岸郵輪式列車 1日暢遊7大美景

2019-06-21 09:36

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮304東海岸線「郵輪式列車」明上路，採預約式「車等人」原車上下車方式，搭載遊客暢遊東海岸知名7大美景，路線自花蓮火車站經台11線抵達石梯坪後原路折返，4人以上成行，1日券售價新台幣520元。

新闢的304東海岸線列車是花蓮縣政府首條以台灣好行郵輪式列車服務的觀光景點路線，民眾可透過電話或網路預約，成行後上午8時30分將從花蓮火車站出發，行經蕃薯寮遊憩區、大石鼻山步道抵達石梯坪；回程則停靠石梯漁港、石門班哨角、新社梯田、親不知子海上古道、芭崎瞭望台等，約傍晚5時回到出發地。

沿線景點各停靠約20至50分鐘，遊客因採「車等人」原車上下車方式，可避免等車及攜帶行李的困擾，輕鬆飽覽海景、登山步道、嚐海鮮、逛稻田及暢遊親不知子海上古道等行程，一覽東海岸美景。

花蓮縣府觀光處長唐玉書說，去年8月至11月間，曾開行山海之旅、文青之旅、懷舊之旅等3條路線的真情巴士，亦採預約式觀光路線，短短4個月共吸引約5500名旅客搭乘，有效帶動地方觀光景點發展。

她說，為提升東海岸沿線觀光產業，去年底即向交通部觀光局爭取台灣好行路線經費，由華聯遊覽客運取得東海岸郵輪式列車經營權，不僅提供觀光客便利、無障礙的公共運輸，更盼能帶動東海岸的觀光發展助益。

華聯董事長許兆麟說，東海岸郵輪式列車屬1票玩到底的花蓮交通服務，提供遊客更加優良的遊憩品質，一日券大人520元、兒童260元，經濟又實惠，目前22日首發團報名旅客相當踴躍，一起探尋東海岸秘境。

她說，郵輪式概念原先始於海運，加上台鐵觀光列車廣受好評，之後再運用於陸運公車上，並把人等車方式逐步轉為車等人的型態，盼能帶動新一波郵輪式列車旅遊風潮。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法