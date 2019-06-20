神農獎得主：朋友代噴巴拉刈 鼻血流不止

2019-06-20 23:54

［記者陳彥廷／屏東報導］近期我國農業又因高雄市長韓國瑜為其總統選舉造勢，因此批評巴拉刈禁用政策，早已自主禁用的屏東神農林清源就指出，他上次遇到代噴巴拉刈的農友，鼻腔黏膜已因慢性中毒，導致常常流鼻血，而且一流就難以停止，整個人從原本很強壯的外形變得虛靡不振，該名友人的太太就直言，「就是因為巴拉刈的慢性中毒導致！」。

繼日前農委會主委陳吉仲哽咽形容其父親因噴巴拉刈導致「差點挖掉眼睛」，重申禁用立場後，又有農友現身說法，而且還是得過神農獎的屏東農民林清源，裏作期種紅豆的他，從6、7年前開始就已不再使用紅豆慣行農法常用的巴拉刈等除草劑，而是採自然曬乾，就算比灑巴拉刈要多半個月時間才能收成，他也沒差，反而成為友善環境的特色，而以此所打造的品牌「老鷹紅豆」，在市場上更是頗受好評。

「巴拉刈很輕，一噴飛個500公尺以上跑不掉。」林清源說，他曾在還使用慣行農法時，有次噴灑巴拉刈，但因為巴拉刈很輕，只要風一大就會損壞鄰田，沒想到在上風處的他一噴，下風另名農友剛剛撥種的水稻整區「臭火焦」（乾枯），他也只能摸摸鼻子賠了人家一大筆費用，並回復稻田到可以重種的地步。

林清源指出，前幾天他才碰到1名長期幫人代噴巴拉刈農藥的農友，由於他的工作是拉線，最靠近噴藥口，就算他有載口罩長期下來還是造成累積的傷害，他的鼻腔黏膜就因此受損，只要稍有風吹草動就開始流鼻血不止，讓他原本的健壯身型，變得削瘦虛靡，該名友人的太太就直言，「就是因為巴拉刈的慢性中毒導致！」。

林清源說，巴拉刈大宗還是使用於紅豆上，也不可否認其快速落葉、脫水效果，但是第一若是噴灑遇上下雨，就會滲入紅豆，讓紅豆變黑，第二，落葉劑一灑，整株紅豆開始脫水，代謝迅速減到零，難免會有之前栽種期所噴灑農藥無法完全代謝的疑慮。

林清源今年的「老鷹紅豆」收成活動，近5000「穀東」到自己有「穀分」的田地採摘，他之所以能完全不擔心小朋友也下田，就是因為就是不灑落葉劑、巴拉刈，保證農藥零檢出的紅豆，所有人不論大人小孩都很安心的快樂採摘。

他認為，禁用巴拉刈從國民黨執政討論到民進黨，已經過多年爭辯或是延期，現在食安意識抬頭的現今，實在不必走回頭路。

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