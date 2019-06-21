老婦分享「家裡養過很凶的狗」舊照...一看竟是台灣黑熊

2019-06-21 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕位於花蓮縣的牛犁社區交流協會創辦於1996年，投入該社區各項公共事務，建立組織性的推動系統，他們今（20）日分享了一則在文化調查過程中發生的趣事，一名老婦從自家照片堆中翻出了「家裡以前養過很兇的狗」的照片，沒想到調查員定睛一看，竟是隻台灣黑熊...

「社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會」在臉書分享文化調查過程中，深入收集各家相片的有趣故事，一位老婦表示在65年時嫁到豐山村，家裡養了一隻很凶狠的大狗，平常都不敢放出來，隨後她便找出了照片，沒想到調查員一看，竟然是一隻帶著白色V領花紋的台灣黑熊，調查員和老婦面面相覷表示「阿嬤，這不是狗捏，這是台灣黑熊...」，沒想到老婦反駁「這狗啦，長得很像熊而已」，她表示當時用狗飼料餵了她的「狗」，但養不到一年就送養，她也回憶表示「有人開大貨車把狗載走了」。

有網友留言指出這張照片是在早期圓山台北市立動物園拍下，因此該協會再度派人前往訪問，向老婦表示「有人說你的照片是動物園的照片」，並要求「可不可以看看照片的後面」。

老婦爽快撕下相片，照片後面寫著「榮升留念」，真相總算大白，原來這張照片是別人贈送的，而不是老婦家裡自己拍下來的。

但後來老婦仍堅持她養了隻有「胸前白白的那一圈」的狗，於是協會便改向鄰居詢問「阿嬤以前有養動物，是否是狗？」，沒想到鄰居竟然回「那就台灣黑熊，什麼狗？她們家以前有養熊啊！」，讓協會成員超無言。

協會證實照片確實是圓山動物園的照片，但根據鄰居和老婦所言，似乎過去真的養了隻「台灣黑熊」，有網友便笑說「一隻黑熊，各自表述」，也有許多網友稱讚協會成員相當有效率，而查證精神更令人欣賞。

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