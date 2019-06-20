長榮明日總計取消71航班 影響約1.5萬名旅客
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桃園市空服員職業工會發動罷工，桃園機場長榮航空地勤人員忙著幫航班受影響旅客辦理簽轉其他家航空公司航班。（記者朱沛雄攝）

桃園市空服員職業工會發動罷工，桃園機場長榮航空地勤人員忙著幫航班受影響旅客辦理簽轉其他家航空公司航班。（記者朱沛雄攝）

2019-06-20 22:20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮航空今與桃園市空服員職業工會協商破局後，桃空職工協商會場上就立即宣布下午4點起罷工，受到桃園市空服員職業工會罷工影響，長榮航空明（21）日最新運能出爐，長榮航空表示，原定要從台灣出發的96航班，預計將取消45班，約1萬名旅客受影響；回台灣共有95航班，預計取消26班，約5000名旅客受影響，整體來說可維持約63%運能。

長榮航空表示，因應桃空職工發起突襲式罷工行動，在確保飛航安全的前提下，以降低旅客的不便為優先考量，會盡一切所能全力疏運旅客。經過盤點人力後，今日下午4點後，各航線原定出發航班數為32航班，總計取消16航班，約3600名旅客受影響。

明日桃園機場出發取消37航班、松山機場出發取消1班、台中機場出發取消2班、高雄小港機場出發取消5班；回台灣共有95個航班，預計取消返回桃園機場的18班、返回台中2班、返回高雄小港機場6班。長榮航空最新航班異動訊息，除會以簡訊通知旅客外，民眾也可自行至官網www.evaair.com或運用APP查詢。

今日長榮與桃空職工今日下午1點起，開始針對8項訴求進行協商，但雙方在首項訴求，日支費從90元提高至150元及禁搭便車就撕破臉，工會更不顧勞動部次長劉士豪勸阻，今天下午2點09分左右片面宣布罷工。會議上，工會理事代表李瀅表示，長榮從2016年到2018年連年獲利，但每年發給員工的年終獎金都是4個月，獲利高於華航，但員工待遇卻不如華航，整體來說，員工月薪普遍低於華航1到2萬元。

但長榮航空認為，公司近年來一直在提升空服員待遇，近3年來空服月薪共調升7000到8000元，優於華航。而日支費不算在薪資範圍內，但公司願意提供飛安服勤獎金來回150元。

隨後工會提及禁搭便車，勞動部次長劉士豪還提醒工會，日支費尚未談完；但工會堅持，日支費和禁搭便車是同一項訴求。而長榮就直接表態，所有員工都是一家人，公司不願意有同工不同酬的事情發生，更不想組員因彼此待遇不同而產生誤解，甚至不團結。工會在1點55分要求暫停5分鐘進行討論，隨後在2點5分左右進場，隨即宣布今天下午4點起開始罷工行動。

  • 桃園市空服員職業工會啟動罷工，受影響的旅客在櫃檯前等待。（記者朱沛雄攝）

    桃園市空服員職業工會啟動罷工，受影響的旅客在櫃檯前等待。（記者朱沛雄攝）

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