長榮明日總計取消71航班 影響約1.5萬名旅客

2019-06-20 22:20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮航空今與桃園市空服員職業工會協商破局後，桃空職工協商會場上就立即宣布下午4點起罷工，受到桃園市空服員職業工會罷工影響，長榮航空明（21）日最新運能出爐，長榮航空表示，原定要從台灣出發的96航班，預計將取消45班，約1萬名旅客受影響；回台灣共有95航班，預計取消26班，約5000名旅客受影響，整體來說可維持約63%運能。

長榮航空表示，因應桃空職工發起突襲式罷工行動，在確保飛航安全的前提下，以降低旅客的不便為優先考量，會盡一切所能全力疏運旅客。經過盤點人力後，今日下午4點後，各航線原定出發航班數為32航班，總計取消16航班，約3600名旅客受影響。

明日桃園機場出發取消37航班、松山機場出發取消1班、台中機場出發取消2班、高雄小港機場出發取消5班；回台灣共有95個航班，預計取消返回桃園機場的18班、返回台中2班、返回高雄小港機場6班。長榮航空最新航班異動訊息，除會以簡訊通知旅客外，民眾也可自行至官網www.evaair.com或運用APP查詢。

今日長榮與桃空職工今日下午1點起，開始針對8項訴求進行協商，但雙方在首項訴求，日支費從90元提高至150元及禁搭便車就撕破臉，工會更不顧勞動部次長劉士豪勸阻，今天下午2點09分左右片面宣布罷工。會議上，工會理事代表李瀅表示，長榮從2016年到2018年連年獲利，但每年發給員工的年終獎金都是4個月，獲利高於華航，但員工待遇卻不如華航，整體來說，員工月薪普遍低於華航1到2萬元。

但長榮航空認為，公司近年來一直在提升空服員待遇，近3年來空服月薪共調升7000到8000元，優於華航。而日支費不算在薪資範圍內，但公司願意提供飛安服勤獎金來回150元。

隨後工會提及禁搭便車，勞動部次長劉士豪還提醒工會，日支費尚未談完；但工會堅持，日支費和禁搭便車是同一項訴求。而長榮就直接表態，所有員工都是一家人，公司不願意有同工不同酬的事情發生，更不想組員因彼此待遇不同而產生誤解，甚至不團結。工會在1點55分要求暫停5分鐘進行討論，隨後在2點5分左右進場，隨即宣布今天下午4點起開始罷工行動。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法