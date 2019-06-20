竹北恐怖五叉路口 解套邁第一步

2019-06-20 22:46

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市通往台元科技園區的環北路、中山路等道路交會五叉路口，尖峰時段車流量大，竹北市公所向內政部營建署提案，建議將縣政二路連結環北路的內側車道，改建為車行地下道，以期改善交通，初步獲核定工程總經費2.37億元，預計7月3日（星期三）晚上7點在竹北里集會所召開第一場地方說明會。

部分改車行地下道

竹北市長何淦銘表示，竹北市環北路、中山路、中正東路（118號縣道）與縣政二路交會五叉路口及路段，屬外環道路系統，緊鄰中正國小，為通往台元科技園區、中山高竹北交流道的重要幹道，尖峰時段車流量大。

由於路口複雜，加上5個時相的交通號誌，不但小學生害怕過馬路，駕駛人因為久等紅燈而不耐煩，更常見上班族走周邊巷道當捷徑來避開路口，而造成巷道異常壅塞，是政府亟欲解決問題的路口。

為此，市公所爭取前瞻基礎建設計畫經費，向營建署生活圈道路交通系統建設計畫，提出環北路與中山路路口道路交通改善工程，初步獲核定工程經費2.37億元，其中中央補助1.87億餘元（79%），地方配合4977萬元（21%）。

根據公所的初步構想，縣政二路連結環北路屬都市計畫30米道路，中央分隔雙向各3個車道，計畫改建內側車道為車行地下道，長約400多公尺，使直行車可藉此快速通過，改善路口車流停等延滯時間過長，人行穿越不易的交通問題。

竹北市公所表示，工程設計前先辦理地方說明會，通知周邊竹北、竹仁、興安、文化及泰和等五里民眾踴躍參加，廣納民意，爭取年底完成規劃設計，2020年下半年動工，工期約1年半到2年，希望在2021年底完工。施工期間勢必將有一段交通黑暗期，工程單位會盡力將影響降到最低。完工後，預期可使交通服務水準由原來F提升至D，提供學童更安全的通學環境。

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