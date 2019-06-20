侯友宜談都更成績：辦公室成立3個月 件數比去年整年多

2019-06-20 21:34

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長侯友宜去年選舉期間主打「都更三箭」政策，侯友宜今天晚上至三重永豐市民活動中心，出席第135場的「都更三箭」宣導說明會，侯友宜說，「新北市都更推動辦公室」成立三個月以來，已經核准44件都更案，比去年一整年的32件還多，更已經有11件動工拆除，其中一件甚至只花12天就動工整建。

侯友宜也現場示範改版的LINE「都更小百科」，就像隨身的數位都更小字典，能自動回覆常見都更的問題，定位方屋是否在捷運都更區，並導引民眾找到市府提供的都更相關協助，以簡單詼諧的方式幫民眾了解都更。

侯友宜說，「新北市都更推動辦公室」今年3月18日成立，成立短短3個月的時間，舉辦超過百場說明會，半年內將辦滿200場，讓民眾透過捷運到哪都更到哪、主要道路兩側、危老房屋容積獎勵，換到更舒適的房子，一起改變新北的城市風貌。

侯友宜說，已辦理超過百場說明會，讓民眾對都市更新重燃信心，也建立起對市府的信任，都更三箭政策更獲得專家學者的支持與鼓勵。

新北市都更推動辦公室說，辦公室不僅舉辦說明會，也針對190處危險及老舊建物部分追蹤辦理，其中閒置多年的淡水東來海砂屋，目前也加速處理中，自3月19日成立前進工作站以來，從搬遷租屋媒合、貸款、就學、身障需求到住戶意見整合問題，同意比例也從原來80％提高到98％。

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