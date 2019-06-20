受長榮罷工影響旅客 消保處提醒保留所有單據求償

2019-06-20 18:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會今日下午4點正式罷工，行政院消費者保護處特別提醒受影響旅客，應保留所有單據，以利日後求償之用；若因罷工事件發生消費糾紛，消費者可至行政院消費者保護會網站進行線上申訴。

消保處表示，長榮航空已在該公司網站成立「罷工事件說明」專區，內容包含航班動態、班機延誤／取消資訊、班機到／離簡訊提醒、退票申請／查詢、航班離／到場證明、與我聯絡等6項。

關於參加旅行團的旅客，消保處表示，旅行社應協助安排轉搭其它航班或轉團，若無法成行時，旅客可依國外旅遊定型化契約相關規定解約退費；若滯留海外，所生滯留費用由旅行社負責。若有消費爭議，應以有利於消費者方式從寬妥適解決。

自由行持個人機票旅客，搭乘長榮航班起飛時間延誤6小時以上，或簽轉它航班機起飛時間較原定行程延誤6小時以上者，延誤期間衍生必要食宿、交通等相關費用，長榮航空提供服務彌補上限為美金250元。旅客若要退票長榮將不收取任何手續費，但透過旅行社購票，則需洽開票旅行社辦理退票。

另外，消保處已於6月8日於行政院消費者保護會網站建置「長榮航空罷工專區」，提供旅客如何因應懶人包、與相關主管機關及長榮航空公司網站連結等資訊。

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