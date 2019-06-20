長榮空服罷工》起飛前遇罷工 旅客大嘆：想揍人

2019-06-20 16:55

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市空服員職業工會今天下午4點起，突然宣布啟動長榮空服員罷工，下午4點後長榮與立榮航空班機陸續受到影響，並有包括飛往香港、中國杭州等班機已取消，長榮櫃台前旅客大排長龍，臉上表情全寫著無奈，抱怨長榮發放號碼排維持秩序，但光是一個號碼就等了很久。

來自香港的陳先生與友人，原本預計搭乘下午5點多的長榮班機返港，沒想到這麼剛好遇上罷工，他3點聽朋友轉述將罷工還打電話詢問長榮客服，對方還回說沒事、不會影響，但等他到了機場才知班機已取消，長榮也沒緊急通知旅客，只能在機場排隊枯等，抱怨長榮危機處理能力太差。

另位蕭先生帶家人從美國來台，預計搭乘今天下午搭長榮航空飛中國杭州，他說，早早就在美國訂好機票，訂了長榮隔天就聽到長榮空服員可能罷工的訊息，若是早知道根本不會訂長榮的班機，他來台後因事多延後一天，沒想到這麼剛好被他碰到罷工，長榮公司沒有緊急通知旅客，他在來機場半途才收到簡訊，只能排隊等候改班機，不知能否順利成行，真的很想揍人。

更有旅客抱怨工會無預警罷工至少要考慮旅客，讓旅客有時間準備或有心理準備，而不是要飛之前突然被告知空服員不飛了，但也有旅客支持空服員罷工、爭取權益，也坦言不這樣、老闆會痛嗎？

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