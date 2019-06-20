長榮空服罷工》鄭文燦呼籲：罷工只是手段、還是要協商

2019-06-20 16:50

［記者謝武雄／桃園報導］長榮航空空服員今天下午4點展開罷工，要求所屬長榮航空會員於下午4點以後不在提供勞務服務，並集結於桃園市蘆竹區新南路得長榮航運大樓門口集結罷工；桃園市長鄭文燦獲悉後表示，目前勞資協調是由勞動部主導，但罷工只是手段，因此即使進入罷工程序，雙方還是要協商。

桃園市空服員職業工會於下午2點40分左右宣布即刻起終止協商，下午4時起正式開始罷工行動，凡該工會長榮分會會員立即前往長榮南崁航運大樓門口，並且停止對下午4時以後報到的航班提供勞務，並且儘速向工會宣布的地點集合。

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