教育部令亞太停辦 自救會籲強制清算

2019-06-20 15:28

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕教育部今勒令亞太創意技術學院停辦，並要求董事會盡速清償22名教師優離退費用，並建議將剩餘校產依捐助章程歸屬苗栗縣政府；亞太教職員生自救會對此感到錯愕，認為教育部應「命令」亞太進行清算，避免董事會有機會將公共校產轉移其他財團；亞太代理校長曾景睦說，董事會歡迎老師申請退休，其餘則尚須開會研議。

亞太技術學院自107學年度全面停招後，所有在校生陸續安置至其他學校，但尚有22名教師；今年1月亞太董事會向教育部提報停辦計畫，但因部分董事認為內容與決議不符，教育部令其1個月內開會釐清，但迄今未獲回覆，為確保校產公益性今日命令停辦。

亞太教職員生自救會認為，自救會與資方在教師屬「非安置」離退或「安置」離退認知有落差，需要教育部介入釐清，但教育部卻無積極作為，放任爭議未決而令停辦，使教師權益未獲保障；自救會強烈呼籲教育部應強制命令亞太盡速清算，避免將校產轉移給其他私人財團。

自救會並指出，亞太公開資產約有15億，經9席董事開會討論獲得共識，第一優先應捐贈給地方政府；其次則尋求與其他學校合併，並以國立大學優先；第三則是變更法人目的，改辦其他事業；最後才是依法報請解散，然而校方的會議紀錄卻備註「若無適當資金流入」，顯然仍希望引入財團資金，將公共資產私有化。

亞太代理校長曾景睦說，對於教師退休、資遣，董事會於去年皆有提出優惠方案，隨時歡迎申請，目前已有2名教師完成資遣簽約，但也表示對詳細優離退方案內容不清楚，後續校產處置仍須經董事會開會再做決議。

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