新北市府加碼補助經費 輔導私幼加入準公共化

2019-06-20 14:06

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天至鶯歌區私立學詮幼兒園為準公共化幼兒園揭牌，宣布新北市已有100家幼兒園完成簽約，教育局長張明文說，中央補助新北市約3億2千萬元、新北市自行編列2 千萬元經費推動，一方面提升私幼的師資及軟硬體標準，同時家長每月繳費減半、不超過4千5百元，目前新北市的準公共化幼兒園已可收托229班、5692名幼兒，含公共化幼兒園可收托達36139人，另有約6萬5千人念私立幼兒園。

張明文說，中央宣布推動準公共化幼兒園政策，初期許多私幼在觀望評估，新北市教育局近來全力向私幼宣導中央政策，說明準公共化的效益，可協助提升教學品質、保障教師薪資、降低家長負擔，提高家長就讀意願，獲得許多私幼認同及加入。

張明文說，準公共化幼兒園家長每月繳費僅4500元，其餘差額由政府補助，且為維護及提升準公共幼兒園教保服務品質，新北市更編列2千萬元經費加碼補助每園20至40萬元，積極改善環境。

另外對於未就讀公共或準公共化幼兒園2至4歲幼兒，凡符合家戶綜合所得稅率未達20%、且未請領育嬰留職停薪津貼者，每月即可請領育兒津貼2500元，減輕家長育兒負擔。

教育局幼兒教育科長李幼安說，新北市公共化幼兒園（含公幼及非營利幼兒園）自100至108學年度已增設472班，增加收托1萬2745名幼生，0-6歲幼托公共化總數達4萬5160人；準公共化幼兒園目標數預計少1百園，約可提供收托225班5600名幼生。準公共化幼兒園申請今天截止，市府加碼補助改善經費，鼓勵符合申請要件的私幼踴躍加入，新北市準公共化幼兒園名單可至「全國教保資訊網」（https://www.ece.moe.edu.tw）查詢。

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