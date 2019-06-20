「還給河川乾淨的素顏」 這群公務員來淨溪

2019-06-20 14:09

〔記者許國楨／台中報導〕有鑑於河川垃圾流入大海再沖回岸邊造成污染常見淨灘，台中市西屯區公所一群公務員從源頭做起，今天針對流經轄內筏子溪展開淨溪活動，清除河床及防汛道路垃圾，防止這些垃圾進入筏子溪再流入海中造成惡性循環，保護河川環境，也希望民眾嚮應，永續享有整潔的公共品質。

今天這項活動由西屯區長陳寶雲帶同公所同仁，各民意代表服務處及龍潭里長張清文共同響應，秉持「我們要還給河川乾淨素顏」信念，大夥上午抵達筏子溪馬龍潭堤防路段，無懼艷陽高照及濕熱天氣，拿著鐵夾、掃帚及垃圾袋，彎腰撿起隨手可見的塑膠袋、酒瓶、鋁箔包等各式各樣垃圾。

陳寶雲指出，有鑑於河川垃圾流入大海再沖回岸邊造成污染常見淨灘，為維護社區環境生態並配合「623公共服務日」，該公所首次辦理這項活動，讓同仁體認到身為公務員不僅坐在辦公室，實際參與社區服務也是公僕們的使命。

「623公共服務日」緣自於聯合國2002年決議訂定，由中央政府推動設立我國6月23日為公共服務日，希望透過相關活動提醒國家公僕實踐用心服務、用愛關懷，提供民眾有感的公共服務，而西屯區公所今年提前進行筏子溪淨溪活動，除鼓勵同仁以不同角度看待公共事務，也期待拋磚引玉帶動全民注重社區環境清掃，打造清淨家園。

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