台南1畜牧場專管偷排豬糞尿 被開罰並停工

2019-06-20 12:42

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局6月19日傍晚執行環檢警結盟查緝行動，查獲台南新化區一家畜牧場，以專管偷排豬隻糞尿嚴重污染河川，被環保局勒令停工處分。

環保局表示，該局在接獲民眾檢舉通報後，經環檢警結盟相關單位長期以科學儀器監控蒐證，確認有違法及污染環境之虞，19日動員40餘人，聯合出擊。

環保局這次會同警政署保七總隊第三大隊第三中隊及環保署南區督察大隊共40餘人，兵分6路同步稽查新化區、學甲區、白河區、永康區及南區6家事業，共查獲3家工廠違反廢棄物清理法、空氣污染防制法或水污染防治法等相關法規，最高可處2000萬元罰款及停工處分。

環保局表示，19日傍晚查獲新化區有一家畜牧場，經查核發現該場現場多設置一處地上貯水池單元並以專管偷排豬隻糞尿嚴重污染河川，導致河川水質不佳，違反水污染防治法，已被處以停工。

而學甲區一廢塑膠再利用廠，未取得再利用許可，進行廢塑膠再利用工作，固定污染源設置與操作許可證已逾期限，違反事業廢棄物清理法及空氣污染防制法，也遭停工處分。

另外，白河區有一家養雞場，雞屍任意棄置且未設有防止雨水滲透的設備或措施，貯存區未以中文標示廢棄物，依違反事業廢棄物清理法規定告發。

環保局表示，違反水污染防治法、廢棄物清理法及空氣污染防制法規定告發，最高可罰2000萬元，情節重大者，得令其停工停業。

環保局長林淵淙表示，環檢警結盟仍繼續無預警行動，不分晝夜加強追緝環境犯罪行為。民眾若發現任何環境犯罪行為，請立即通報環保局（公害陳情專線:0800-066666），共同打擊不法業者。

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