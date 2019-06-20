向主管坦承曾是雙性人 她遭言語騷擾還被逼離職

2019-06-20 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕近年來性別意識逐漸高漲，不過在某些工作環境，對於性別的刻板印象和對性少數者打壓還是層出不窮。有網友就在PTT上爆料，表示自己到台北市某知名連鎖商務飯店任職，只因向主管透露自己曾是雙性人，竟然遭到言語羞辱和性騷擾，更暗中逼迫離職。

一名網友在PTT的WomenTalk板上發文，表示自己出生時是雙性人，同時擁有男性及女性的性器官，父母在報戶口時選擇填上男性。但由於原PO的性染色體是XXY，體內雌激素偏高，從小就是個很像女生的男生，也發展出卵巢。原PO因而在成年時動手術將男性性器官切除，並從此過著女生生活。

原PO說，雖然自己身份較為特殊，但不希望主管藉此斷定她的工作表現，通常都是錄取之後，拿出身分證登記資料時才對此略為一提，也沒被刁難過。沒想到日前，她錄取台北某飯店櫃台人員後，向主管略提此事，主管卻表示自己「有點害怕」，並堅持原PO要向所有同事公開敘述自己的過往，如果不從就會逼她離職。

幾天後主管分別召集所有早班及晚班同事前來「聽取原PO過往」，和原PO一起上班的早班同事大多表示無所謂，但僅交接班10多分鐘的部分晚班同事則希望她「以後可以離我遠一點嗎」，讓原PO心如刀割。此時主管還在一旁揶揄「你們要看我扮女裝的樣子嗎」，更改口說，如果同事裡有人不能接受，一樣要請她離職。

原PO加碼爆料，日前在和主管談判時，主管透露自己曾和其他早班同事揶揄原PO，稱「這個新人屁股挺大的，應該需要大號的裙子哦」，讓她聽了非常傻眼。網友也認為這家飯店實在太沒有性別意識，且主管的言語根本就是性騷擾。

原PO最後在回應中公布飯店名稱。據了解，該飯店的官方臉書粉絲專頁目前關閉中，非官方專頁則已經被負評灌爆，評分僅剩下1.2分，網友們認為「主管帶頭職場霸凌後還叫員工離職，爛透，絕對不要來這間飯店」、「主管帶頭性別歧視，給一星都嫌多」，更有網友提醒，在Facebook洗評論效用或許不大，建議改至TripAdvisor的飯店頁面反映。

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