岡山眷村文化保存基地 入厝藝展打頭陣

2019-06-19 20:06

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄岡山樂群軍眷村改建，26棟遺址建築被劃為古蹟和歷史建築保存，岡山眷村文化協會成功申請進駐樂群路3號眷舍，作為眷村文化保存基地，即日起舉辦「入厝藝展」活動，希望透過藝術活動，喚起社會大眾重視眷村文化保存議題。

岡山眷村文化協會常務理事張允慧表示，樂群村因眷改條例而人去樓空，儘管眷舍保存完整，但長期無人居住致使屋瓦結構逐漸破損腐壞，該會致力於保存此岡山碩果僅存、唯二保有眷村風貌的場域，經長期努力籌備，由協會創會理事長、立委邱志偉多次召開協調會、公聽會，並向中央爭取修復經費，總算成功向高市文化局申請進駐樂群路3號眷舍，展開岡山軍眷村文化活化的新里程碑。

樂群路3號原屋主2年前才搬離，因此屋況保持良好，不僅保有眷村房舍的外觀，庭院與內部裝潢更展現昔日眷村居民生活景象，庭院綠意盎然、果樹枝繁葉茂，岡山眷村文化協會將規劃作為眷村文化保存基地。

入厝藝展特地邀請10位藝術家以「岡山眷村」為主題進行創作，內容涵蓋即將搬遷的欣欣市場、樂群村、眷村與人們的關聯性等，並以平面、影像、聲音、裝置藝術等多元方式呈現，其中，張允慧的創作「不願告別－欣欣市場」，以照片影像形式，道出每個攤家的故事，藉此傳達眷村文化中「人」的珍貴與獨特性，入厝藝展展至8月25日，預約電話：07-3924759。

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