自己的豪宅自己選！台中購物節抽豪宅 票選明開跑

2019-06-19 18:42

〔記者張菁雅／台中報導〕首屆台中購物節將於7月10日至8月18日登場，消費累計滿500元並上網登錄發票，就有機會抽中千萬豪宅。為了讓民眾選出喜愛的豪宅，台中市政府明天（20日）至24日舉辦全全民票選活動，票選結果預計在7月3日公布。

台中市都發局長黃文彬說，台中市不動產商業開發公會及大台中不動產開發公會響應台中購物節活動，提供千萬豪宅做為活動首獎，推薦4處豪宅做為票選標的物，分別位於台中市山、海、屯、都地區，4處都是成屋，建物加上停車位、稅金，價值都超過千萬元，票選時間為20日至24日，5天希望吸引5萬人上網投票，票選結果預計7月3日公布，獲得最多票數者將成為購物節首獎。

票選活動刻意搞神秘，不公布建案地點、案名、坪數等資料，只提供外觀照片。黃文彬解釋，這麼做是希望民眾上網搜尋，發掘這4處豪宅在哪裡，更增加參與感。

黃文彬也說，除了在購物節消費累計滿500元可參加抽獎，7月20日至28日到大台中國際會展中心，參觀「台中房地產交易博覽會」，在建商攤位留下資料，或參加「賞屋地圖」活動，到各建案賞屋，也能參加抽獎。

經發局主秘蔡珍珍指出，台中購物節為期6週，週週抽大獎，前5週抽汽車，最後1週抽豪宅，活動APP將在6月29日上線，民眾可透過APP登錄發票，若中獎，市府也會透過APP通知。詳情可上台中購物節網站查詢。

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