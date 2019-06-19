頭份反納骨塔抗爭升高 自救會擺路障擋工程車

2019-06-19 17:25

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市上、下興里反對原寶恩納骨塔案抗爭再升高，日前居民為阻擋大型施工車輛進出，於水源路229巷設置貨櫃及紐澤西護欄，僅供小型車輛通行，但昨天下午疑遭納骨塔建商移除，強行通過，引發自救會與業者雙方對峙，經警方協調後，自救會才同意放行，但也揚言將裝設監視器，未來不准工程車進出。

納骨塔業者昨天下午申請大樓連結送水管消防車測試，頭份消防分隊的消防車通過229巷設有路障路段後，後續則疑似是施工大型預拌混泥土車輛移除居民放置的紐澤西護欄後通過，引發自救會不滿，在工程車回程時攔路，雙方對峙，警方及縣議員陳光軒、曾玟學、黎煥強也到場調解。

上興里長陳仁成主張，該路段屬於私人土地，寬約3米，雖設置貨櫃及紐澤西護欄，但仍留有2.3餘米寬度可供一般車輛、救護、消防車通行，堅決反對納骨塔大型工程車通行該路段。

由於水源路229巷無標誌標線，不符合一般道路認定，但業者、苗栗縣議員鄭聚然認為該路段應屬既成道路，雙方各執一詞，現已交由相關交通主管單位界定，劃分明確範圍。

苗栗縣消防局指出，基於消防救護立場，仍希望道路能暢通無障礙物，目前水源路229巷大型水庫車恐無法進入，若發生緊急情況則以小消防車或拉水線應急。

縣議員陳光軒認為，鄭聚然應盡速出面與居民溝通，而非放任委外廠商與自救會升高衝突，造成社會對立，尤其他是民選民意代表，對此事更責無旁貸，但至今仍不見他出面，十分要不得。

鄭聚然回應，在縣府未核准啟用前，無法與居民談條件，但若對於工程造成道路破壞或噪音等，可請負責人出面與居民協商；他強調，過去地方討論會也未曾受邀，卻不斷被栽贓派黑衣人與會，自己有誠意提供極佳的回饋方案，但必須等啟用後才能與居民洽商，以免承諾跳票。

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