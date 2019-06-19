自律機制失靈未設立「獨立審查人」 NCC罰中天電視50萬

2019-06-19 16:10

〔記者劉力仁／台北報導〕九合一選戰之後，中天新聞爭議多、申訴多，國家通訊傳播委員會（NCC）3月底曾就「三個市長合體、天降祥雲」、「抹黑外交官」兩則報導開罰100萬元，並認定中天內控機制失靈、自律失能，損及視聽權益，致有營運不當之情事，要求中天落實獨立審查機制，但中天新聞台迄今仍未設立「獨立審查人」，今天NCC罰中天電視50萬元，若1個月內仍未改善，得按次處罰。

NCC於3月底審理民眾或利害相關人申訴中天爭議新聞包括「200萬噸文旦倒在水庫裡」、「包子拿奧斯卡」、「三個市長合體、天降祥雲」、「貓熊跟台灣黑熊」、「抹黑外交官」、「播出韓國瑜比例太高」等新聞，「三個市長合體、天降祥雲」，NCC認為違反公序良俗而罰40萬元、「抹黑外交官」一事未查證，NCC罰60萬元。

當時NCC認定中天新聞台營運不當，要求限期改正，改正措施包括：補實具適格性之新聞部各階層人力、落實2014年換照附款有關「獨立審查人」制度、改善新聞節目之新聞採訪、編審、製播等自律規範與內控機制，落實事實查證及公平原則，並提出改善報告及教育訓練計畫；另檢討倫理委員會新聞專業背景委員是否足夠，落實倫理委員會決議之具體做法。

NCC代理發言人蕭祈宏表示，2014年中天換照時，當時委員審查意見認為中天內部編審機制有問題，中天承諾半年內要設置獨立審查人，訂定新聞編審、製播之獨立審查機制，確保新聞的專業獨立自主，但迄今仍未設置。

中天則不滿NCC只要求中天設立「獨立審查人」，是刻意修理中天，蕭祈宏表示，去年至今，民眾申訴中天新聞報導內容不當案件相當多，顯示中天自律機制失靈，其他新聞台目前並無自律機制失控情況，NCC今天原來就排定審查此案，跟立委黃國昌昨天到NCC無關。

NCC重話批中天內控機制失靈、自律失能，已損及視聽權益，致有營運不當之情事，要求中天於1個月內落實獨立審查機制，檢討新聞採訪自律規範及新聞倫理委員會運作方式，若未完成改善，將命令撤換新聞部主管。

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