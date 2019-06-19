父母憂沒前途！ 他靠這個拚進公立大學

2019-06-19 15:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市莊敬高職資訊科3年級學生葉亦軒，雖然學科成績沒有特殊表現，但是副校長賴惠文發現他在舞龍舞獅的傳統藝術上有才華，而且個性吃苦耐勞，手持沈重的獅頭舞動，可以撐上半小時也不喊累，學校教練用心指導，鼓勵他申請台北市立大學運動藝術系龍獅運動組，在術科上的亮眼表現獲得評審錄取，葉亦軒說，他會努力增進自己的專業技能，夢想未來擁有自己的獅團。

葉亦軒說，他國小5年級就參加學校的舞獅社團，訓練很辛苦，但是他愛上舞獅運動能夠和同學同心協力，一起拚比賽、一起贏得冠軍的成就感，國中3年因為沒有舞獅社團，一直到念高職，和同學在校園活動中表演，被賴惠文注意到他的潛力。

賴惠文說，葉亦軒的課業表現平平，爸媽也覺得練舞獅、辛苦又沒前途，但是葉亦軒堅持不懈，在舞獅表演時，他身手敏捷靈活，把自己活潑好動的個性，全都挹注在舞獅運動上，讓獅子在場上彷彿有了生命力，舞來虎虎生風、如猛獅出柙，獅鼓也是敲得一把罩。

校方的舞獅社團外聘教練高上峰，也肯定葉亦軒資質佳、肯吃苦，課餘時間也經常帶著他表演練習，並且鼓勵他技藝與學業兼顧，他今年用大學學測成績申請到台北市立大學運動藝術系龍獅運動組，繼續到大學深造，夢想未來擁有自己的獅團，讓傳統藝術不斷蛻變求新。

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