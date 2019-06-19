竹北自強七街立體停車塔今簽BOT 要花3年孵出竹縣首座電影城

2019-06-19 14:34

［記者黃美珠／竹縣報導］位於竹北自強南路麥當勞對面、位於自強7街跟成功2路交叉口的「細停16」平面停車場，今天正式被新竹縣政府以BOT方式，簽約給龍享廣場（股）公司，計畫明年初開工後，要以3年的時間、投資12億元，新建1座地上、地下共11層的立體停車塔，除了可以提供800多個汽、機車停車位，這裡還將有號稱五星級的新竹縣首座大型電影城，規劃有15個影聽、1500席座位，加上特色美食商城等，要給新竹縣的鄉親更便利多元的娛樂生活環境。

縣府交通旅遊處表示，這個官方名為「細停16」、但統一對外稱為「自強七街立體停車塔」的BOT案，基地面積約1600多坪。

縣府特許業者的營運年限是50年，期間除了租金，縣府每年另坐收540萬的固定權利金，以及每年業者當年度營業額的2.05％的變動權利金，預估50年總共替縣庫進帳約6億5000萬元，順利的話希望最慢能在2024年開始營運。

縣府表示，龍享廣場公司計畫跟龍祥電影集團合作，打造五星級的電影院與特色美食商城，這個影城將擁有15個影廳、共1500個席位。

另為敦親睦鄰，該公司也將以300坪空間，提供鄉親或做親子圖書室等公益使用，也多元化生活消費及休閒享受。

此外，這個立體停車塔計畫新建600個汽車停車格、260個機車停車位，以便利前來消費的來客，預估可望創造近千人就業機會。

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