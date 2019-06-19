同婚登記將滿月 1068對登記、2對離婚

2019-06-19 11:24

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院上月24日三讀通過同性婚姻專法，讓台灣正式成為亞洲第一個同婚合法國家，專法上路至今接近1個月，根據內政部最新統計，截至本月16日全台已有1068對同性新人完成結婚登記，不過也有兩對新人步入禮堂還沒滿月就離婚收場，包括本月14日在屏東市辦理離婚的一對男性伴侶。

根據內政部資料，從5月24日到6月16日間，全台一共有1068對同性伴侶辦理結婚登記，其中有約一半、共526對是在5月24日開放同婚登記當天就完成登記。全台第一對完成登記的伴侶是在台南市安南區戶政事務所辦理，以戶政事務所早上8點開門計算，僅花了46秒就完成登記手續，而首對完成登記的跨國伴侶則是在新竹市東區戶政事務所辦理。

苦等多年終於等到同婚可合法登記的一天，讓不少愛情長跑的同性伴侶紛紛攜手跳進「愛情墳墓」，不過也有人一時衝動結了婚，回頭才發現還沒做好準備。根據屏東縣政府民政處了解，一對搶在5月24日當天完成登記的男性伴侶，因婚前並未徵得雙方家長同意，加上自身對於婚姻的心理準備也不充分，最後決定辦理離婚。

同性離婚率因時間仍短，目前無法做有意義的統計分析，但我國的高離婚率一直是政府十分重視的社會問題。據內政部統計，我國在20年前、1998年的粗離婚率正好是2％，隨後逐年增加，在2003年達到最高峰2.87％，2006年後粗離婚率都在2.2％到2.6％之間浮動，去年是2.31％，共13萬5403對結婚、5萬4443對離婚，近幾年的離婚率在亞洲僅次於中國。

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