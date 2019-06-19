黃金地段！豐原國民運動中心綠建築設計 2023年完工營運

2019-06-19 10:59

〔記者張軒哲／台中報導〕豐原運動咖有福了！台中各區陸續增設國民運動中心，豐原國民運動中心將設於中正路與豐原大道交叉口的甲保廠「豐富專案」用地，運動中心占地約0.58公頃，採綠建築設計3層樓，規劃游泳池、羽球場等，預計2023年完工試營運。

上午立委江啟臣與市議員張瀞分、陳本添、王朝坤等人會勘「豐富專案」用地，聽取市府都發局與運動局簡報。

江啟臣說，位於豐原入口精華路段的「豐富專案」，自7年前與時任台中市長胡志強攜手合作，由台中市政府代拆代建方式遷移國防部保甲廠，準備設立國民運動中心與產業園區。

然而，隨著政權更迭，這塊土地停滯了4年，附近居民總是只聞樓梯響，卻未看見任何的進展。去年盧秀燕當選台中市長，對於豐原地區最大的承諾就是要實現「豐富專案」的規劃，自己今日邀集相關單位檢視園區現況外，同時緊盯國民運動中心與運動產業園區規劃進度，要求豐富專案能夠盡快啟動，實現對豐原在地的承諾。

市府指出，豐原國民運動中心占地約0.58公頃，採綠建築設計3層樓，一樓規劃游泳池、社皮里活動中心，2樓規劃體適能中心、韻律教室與兒童運動中心，3樓規劃羽球場、籃球場與桌球室等，經驗總經費約4億100萬元，預計今年8月規劃設計、2021年動工、2023年完工營運。

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