墾丁大灣轉運站另尋地點 環團歡呼

2019-06-18 23:03

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏縣府與中央預計斥資4500萬元，在墾丁大街前端大灣遊憩區設置客運轉運站，引發不少居民擔心破壞當地美麗海景、導致塞車更嚴重的質疑，環境派人士從2017年反對至今，墾管處及屏縣府從善如流，宣布計畫取消移至他處，環境派人士也對官方決策表達肯定，期盼轉運站能與當地環境取得平衡。

墾丁轉運站從2016年宣布在大灣遊憩區興建後，就不斷面臨地方及環境派人士的正反方激烈討論及抗爭，贊成方認為「墾丁身為國際景點連候車地點都沒有」、「轉運站能避免遊覽車進入墾丁大街塞車」等論點，反對方則批評「客運集中墾丁入口更塞車」、「為何破壞綠地蓋車站」等。

延宕兩年半的墾丁轉運站計畫，墾管處及屏縣府日前決定「取消轉運站用地移至他處」，重新回到尋找適合轉運站地點階段，至於其他與轉運站配套的，包括墾丁牧場闢14公尺寬替代道路、大灣路拓寬取代台26線等提案，目前都幾乎都滯礙難行。

墾管處副處長許亞儒表示，大灣轉運站用地取消後，內部會議有討論到包括墾丁青年活動中心停車場、保七總隊第八大隊後方停車場等其他替代地點，但目前都還沒有確切結論，這次選擇墾丁轉運站新用地，與屏縣府有共識，會更深入了解用地周邊狀況及生態資源評估。

長期反對轉運站設置大灣的恆春律師張怡等環保人士，肯定官方從善如流的作法，環保人士也認為，墾丁國家公園擁有珍貴天然資源，破壞海岸或海岸林建設都是糟糕規劃，墾丁確實需要好的大眾運輸，期盼官方找尋真正專業的交通設計單位，邀集熟知當地交通、地理狀況的民眾團體討論，不要為了急著消化預算隨便蓋車站。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法