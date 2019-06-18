登革熱噴藥生變 地方人士批韓國瑜防治不力

2019-06-18 23:37

首次上稿 22:56

更新時間 23:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕韓市府原定鳳山區6月21日要登革熱噴藥，不料卻一連三變，今竟臨時喊卡，民進黨議員林智鴻痛批韓國瑜防疫民意放兩邊，總統大位擺中間，鳳山區基層建設促進會會長蘇志明則認為市府把防疫當兒戲，失信於里長及里民，大家對市府防疫工作的態度相當失望。

疾管處表示，原定6月21日於府級會議，要討論登革熱噴藥工作，但未提及噴藥時間點，現階段應以清除孳生源及確實巡檢列管在案的社區髒亂點為主，噴藥只能短暫驅趕成蚊，孳生源還在，蚊子仍會不斷孵化出來，對防疫工作無益，這也是中央到地方一直以來的防疫策略，濫用噴藥造成環境抗藥性的問題，將是最可怕的結果。

民進黨議員林智鴻今接獲鳳山區基層建設促進會會長蘇志明等多名里長陳情，指稱韓市府原訂於6月下旬至7月中旬，針對鳳山區部分鄰里進行環境消毒噴藥作業，里長以為市府總算有積極作為，要為登革熱疫情築起防火牆，更印好通知單協請里民配合相關作業。

不料市府原定6月21日要噴藥，今竟臨時喊卡，將暫緩所有噴藥防疫作為的通知，令里長們錯愕不已，大家是議論紛紛，認為被韓市府欺騙，質疑韓國瑜為了選總統，連市民健康都不顧了。

鳳山區基層建設促進會會長蘇志明表示，市府把防疫當兒戲，失信於里長及里民，大家對市府防疫工作的態度相當失望。

林智鴻表示，市長韓國瑜防治登革熱慢了好幾拍，左批中央不給經費、右擁韓粉搖旗吶喊，「蚊子不分藍綠」，疫情逐漸失控之際，已有登革熱案例的鳳山區消毒作業卻臨時喊卡！

林智鴻痛批韓國瑜防疫民意放兩邊，總統大位擺中間，高雄市民因韓國瑜的冷漠、推諉，正壟罩在登革熱大爆發的恐懼之中，市長竟然還沉浸於他的總統大夢，恣意暫停原訂的噴藥消毒工作，將市民的生命安全，作為操弄社會對立的籌碼，簡直視市民於無物，棄市民於不顧!試問韓國瑜市長心中到底還有沒有高雄市民？

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