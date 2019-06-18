刺軸含羞木入侵南迴溪域 林務局斬草除根護生態

2019-06-18 21:32

［記者陳賢義／台東報導］被列為世界百大外來入侵種的刺軸含羞木入侵台東南迴溪域，由於具有大量吸水，且有很強的蒸散作用，恐造成溪水快速流失及河道面積底低，帶來生態浩劫，台東林管處調查發現，立馬動員全力剷除並防堵刺軸含羞木向北蔓延，期望大家一起加入，共同降低對生態環境的衝擊，增進河川健康。

刺軸含羞木入侵南迴，台東林管處一發現，即邀集台東縣政府，及大武、達仁、金峰、太麻里南迴四鄉公所，共同研商防除處理，並商請林業試驗所進行生理及監測調查，並以UAV（無人飛行器）空調金崙溪以南、安朔溪以北區域的分布情形，望能一舉鏲除且不再向北蔓延。台東林管處表示，刺軸含羞木又稱美洲含羞木，原生長在南美洲，全株生有毛茸和銳刺，分泌出的含羞草素能壓抑其他植物生長，剝奪其他原生植物生長空間，每平方公尺可產生九千顆種子，傳播迅速。

林管處在去年四月首次進行試驗剷除工作，於朝庸溪下游至出海口、朝庸溪上游古庄橋上方共剷除五點二六公頃，以怪手挖除後焚燒掩埋，且持續監測已防治區域，但在今年四月又發現朝庸溪下游有復發情形，現正進行第二次剷除工作。林管處表示，刺軸含羞木的防除不應僅由政府機關執行，期望大家一起加入，共同降低這百大外來入侵種對生態環境的衝擊，營造人與自然共生的友善生態環境。

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