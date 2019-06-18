韓國瑜批政府禁用巴拉刈 黃捷臉書千字文專業打臉！

2019-06-18 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前參與造勢時，公開批評政府將禁用巴拉刈，已背離農民。對此，高雄市議員黃捷表示，自己就讀的台大公衛學院中有教授在做相關研究，發現禁用巴拉刈後農藥中毒自殺率與整體自殺死亡率都下降。黃捷批評，市長選擇對健康問題視而不見，也不選擇理性溝通，反而是有意地透過煽動仇恨來博取個人聲望，「到底誰才是背離農民的人呢？」

黃捷今日在臉書PO出千字長文。她表示，巴拉刈雖便宜、速效，但其強烈毒性與致命性，造成許多暴露防護措施不全的農民嚴重的健康危害。美國環境保護署的研究早已指出，巴拉刈屬於接觸性藥劑，有皮膚刺激性，其「高級性毒、無解毒劑」的特性，在誤飲或吞服後極易致命，也就是巴拉刈「就算喝一口馬上吐掉也會痛苦而死」。

黃捷表示，對於「禁用巴拉刈」與「降低自殺率」，自己就讀的台大公衛學院的張書森副教授，引述斯里蘭卡與南韓的研究報告指出，兩國禁用巴拉刈後，農藥中毒自殺率與整體自殺死亡率都下降；黃捷也指出，台灣2007到2016年有1580人喝巴拉刈自殺，其中高達6成都是農民在衝動之下隨手取得家中貯放的藥物，而非特別購買。黃捷也說，「目前已有77個國家禁用巴拉刈，為了保障農民的健康，台灣不該再持續落後」。

黃捷表示，她要呼籲韓市長，專業問題請用專業解決，不要整天靠著想像力在理解政策，做好政府與人民溝通的角色，不懂的問題，「請回去好好做功課、好好請教專家，別再煽動與炒作」！

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