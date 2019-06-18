獨居嬤住破舊工寮 同鄉會志工幫重建

2019-06-18 15:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮80歲李姓阿嬤過去與臥病在床的先生住在破舊工寮內，先生過世後成了獨居老人，花蓮同鄉公益總會志工發現阿嬤家有倒塌危險，發起志工幫忙重建，志工們有錢出錢、有功夫出功夫，歷經5個工作天，終於在今天接近完工階段，讓阿嬤有個安穩的家。

總幹事吳哲仲說，社團內夥伴協助阿嬤的老伴喪禮，發現阿嬤住在用檳榔樹幹搭起的工寮內，四周牆壁是用老舊鐵皮、木板圍起來，根本無法遮風避雨，甚至連廁所都沒有，洗澡還要在室外用地下水，由於阿嬤的子女們早逝，現在就一個人住在危險的工寮內，經過協會幹部討論後，擔心颱風季節一來會發生倒塌危險，以緊急專案處理。

吳哲仲在社團內發起募資，去購買鋼樑、鐵皮等建築材料，並募集到許多二手家具、床舖等，然後社團內具有鐵工、水電、泥水等專長的師父，也利用工作之餘，從市區南下一百公里到玉里幫忙搭建房子，吳哲仲說，很多師父出錢出力，在烈日下曬到皮膚通紅，但都抱著幫阿嬤的心情，奉獻自己的心力。

吳哲仲說，從上周六開始施工，一直到今天外觀終於接近完工階段，接下來就是找水電師父，幫忙把廚房、浴室整理好，讓阿嬤不用在野外上廁所，更不用露天下洗澡，改善阿嬤生活品質，感謝花蓮同鄉會志工團隊，相當用心把房子蓋好。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法