小朋友快來看！ 橡皮擦觀光工廠開幕

2019-06-18 15:29

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第一家文具觀光工廠「王子創意文具國」今天開幕，王子創意文具國1963年成立，以橡皮擦起家，是Hello Kitty、迪士尼等國際知名品牌指定的授權文具製造商，民眾可以在此了解台灣文具史、體驗融化黏土手作，觀光工廠內更有比A4紙張還大的巨大橡皮擦，準備申請金氏世界紀錄，邀民眾拍照打卡一同見證。

新北市政府經濟發展局表示，市府2年前協助王子文具參與輔導計畫籌備，透過轉型觀光化，介紹橡皮擦生產製程與文具產業歷史文化背景及傳統產業在地精神。

新北經發局表示，王子文具現由第三代經營，創辦人開發出台灣第一個PP材質鉛筆盒、第一支編號F-120黃桿原子筆；第二代製造出台灣第一個八色押出橡皮擦，成為Hello Kitty、迪士尼等國際知名品牌指定的授權文具製造商。

新北市政府秘書長林祐賢今天出席開幕活動，表示新北領先各地方政府協助工廠轉型觀光化，每年提供輔導、補助並辦理暑假巴士遊程，目前共有25家觀光工廠及產業文化館，包括許多全國唯一主題如橡皮擦文具、孕婦裝、香氛、衛生套、時間科藝、金工及傷口照護等特色，提升品牌形象及商機。

新北經發局表示，新北市觀光工廠與產業文化館的特色就是以服務業的型態經營工廠，除了提升品牌價值保存產業價值，更能再創事業另一波高峰，營業額平均2至4成。

王子文具表示，觀光工廠營業時間為每週二至週日，週一休館，全票票價200元，可洽25783927。

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