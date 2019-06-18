助楊銀圳發現核融合新成果？ 清大實驗室否認：僅借磁鐵

2019-06-18 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕今（18日）有媒體報導，從事核子物理研究20多年的清華大學教授楊銀圳，在清大粒子加速器實驗室發現W中間子，聲稱將可用在發電上，不過清大加速器實驗室發表聲明否定相關報導，稱實驗室僅出借磁鐵予楊教授使用，未曾出借加速器，也從未參與該實驗。

據報導，清華大學教授楊銀圳從事核子物理研究20多年，在清大粒子加速器實驗室，利用低能核子物理，發現在粒子加速器導出W中間子，他表示這是國內學界首次發現，而這項發現可以運用在發電領域上。

楊銀圳聲稱，做出W中間子的意義，證明可以用最低能量、可控制的能量，就製造出極大的、且可以控制的核融合，他預估，若運用此模組，只要10個模組即可供應台北市全天的用電量，而且沒有任何核廢料、幅射及核污染。

不過清大加速器實驗室發表聲明否認相關報導，稱本實驗室從未產生過楊銀圳所稱W中間子，實驗室僅出借磁鐵予楊教授使用，未曾出借加速器，也從未參與該實驗。

清大加速器實驗室發表聲明全文

本實驗室關於楊銀圳教授研究案之媒體報導，特此聲明:

1. 本實驗室加速器從未產生過楊銀圳所稱W中間子與從未從事楊銀圳所稱相關實驗。

2. 本實驗室僅出借磁鐵予楊銀圳退休教授使用，本實驗室未曾出借加速器予楊銀圳教授使用。

3. 本實驗室從未參與楊銀圳教授實驗。

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