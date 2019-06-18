台灣高中生暑假德瑞法參訪團 只有她一人是高職生

2019-06-18 14:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕教育部國教署舉辦「2019年德瑞法國際專案交流參訪計畫」，全部18個高中生名額來自全國各高中的資優學生，其中只有一個是來自新北市私立莊敬高職餐飲科2年級的李燕琳，以優異的小論文專題及流利的英語能力獲選，她希望參訪過程中能夠以自身學習經驗比較台灣與德瑞法等國的技職教育差異。

李燕琳國中畢業時會考成績達到5A以上，但她捨棄進入明星高中就讀，希望能減輕父母的經濟負擔，選擇就讀莊敬高職，並領取校方提供的1百萬元獎學金。

她除了在餐飲專業領域拿到3張技術證照，並且參加學校的升學輔導計畫，希望能繼續就讀科技大學或一般大學的商業管理科系。

她的指導老師石建甡和林佳儒，認為李燕琳不僅專業能力好，而且在學術成績有優異表現，鼓勵她爭取參加國教署「108學年度德瑞法國際交流徵選」的機會，通過書面專題及英文面試兩階段審查，順利錄取交流計畫，由教育部補助，將於7月1日至13日到德瑞法3國參訪。

李燕琳十分珍惜這次赴國外參訪機會，教育部在行前為18個參訪學生舉辦研習課程，李燕琳發現其他的高中生都有很好的國際觀和思辨能力，促成她更強烈的學習動機，很快就跟上大家的腳步，希望透過這次國際專題交流，將台灣和德國技職教育體系做比較。

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