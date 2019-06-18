加開計程車駕駛登證考試今辦首場 約400名是Uber駕駛

2019-06-18 13:59

〔記者蕭玗欣／台北報導〕汽車業運輸管理條款103-1條將在10月9日上路執法，為協助Uber駕駛轉型，交通部與警察單位協調在6到9月辦理37場計程車駕駛人執業登記證考試。首場今天上午在國家考場舉行，交通部表示，往年一梯約350到400人報名，這次有868人報名，人數多出1倍，估約有400名Uber駕駛來考。

公路總局表示，今天的場次到考率高達8成5，相較以往的7成左右，出席率增加，且報名人數上也增加一倍多，粗估有400名考生是Uber駕駛。

交通部政務次長王國材今天上午到考場關心考生應考情形，並慰勉試務人員辛勞。王國材表示，交通部已協請內政部警政署、台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、台中市及高雄市等縣市政府警察局，今年6到9月間加開37場計程車駕駛人執業登記測驗，可增加容納逾萬名測驗名額。

王國材說，租賃車駕駛如有意願轉入計程車客運業，可逕向上開縣市警察局交通警察大隊報名，測驗題庫可由內政部警政署「計程車駕駛人服務網」下載。

王國材強調，租賃車駕駛生計是交通部這次法規修正最關心的要務，交通部也規劃多項輔導措施，包含增加計程車駕駛人執業登記測驗場次、協助媒合駕駛人就近加入車行、租賃車轉為多元化計程車所衍生之監理規費予以免收、協調融資公司以原融資貸款條件將租賃車轉為計程車等，以協助有意轉職多元化計程車的租賃車駕駛順利轉入，繼續提供駕駛服務。

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