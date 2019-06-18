大溪匠師職人手作展有「藝」思 10場DIY課程揪你來

2019-06-18 13:02

〔記者李容萍／桃園報導〕大溪是全國十大觀光小鎮，也是桃園市的魅力小鎮，在地大嵙崁文教基金會籌辦「大溪自己來」職人手作DIY特展即日起在大溪老街的故事館（中山路29號）開幕，展至7月19日，由大溪木工藝、百年傳統店家及新興文創店家推出44項包含組合盆栽、陀螺彩繪、木藝及生活藝飾品手作等文創DIY，更於29日、7月6日、13日推出10場教學課程，提供遊客動手組裝作品等諮詢服務，讓遊逛大溪老街留下深刻的旅遊經驗，不再只是吃吃喝喝。

市長鄭文燦出席開幕活動，偕市議員陳治文一同手作繽紛棉花糖，他表示，市府設置「大溪木藝生態博物館」，保留傳統工藝文化，發揚木藝精神，考量大溪除了木藝文化，尚有美食特產、各類文創等特色，為了讓這些散居各地的文創作品和新設計被看見，市府協調大嵙崁文教基金會恢復運作，以「大嵙崁故事館」為基地，與大溪木藝生態博物館相輔相成，協助發揚大溪獨特的歷史文化與魅力，讓「大溪學」的概念持續發展。

大嵙崁文教基金會執行長李世明也說，大溪集結整個小鎮的創作能量與生活型態，「大溪自己來」職人手作DIY特展集結在地專業的匠師職人一起推動手作體驗活動，歡迎全台各地遊客加入自己動手作的行列，體驗大溪豆干、木器、醬油和蘭花的特產風情，品味大溪街屋、陀螺、木風車、布作品的文創手作小品，讓遊客自己動手作出獨一無二、自己想要的設計作品，保證是很讚的體驗。

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