韓WiC發明大賽 台灣17金6銀2銅排名世界第二

2019-06-18 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕2019年韓國WiC世界創新發明大賽成績出爐，台灣代表團共獲得17面金牌、6面銀牌、2面銅牌以及6個大會特別獎，總成績在所有參賽國家中排名第2，擊敗美國、西班牙等參賽國，僅次於地主韓國。

韓國WiC世界創新發明大賽是由AIA亞洲發明協會與韓國KINEWS發明協會共同主辦，每年有超過280件以上作品參賽。今年，WiC共有418件作品參賽，台灣代表團實力堅強，獲得17金6銀2銅，以及6個特別獎的亮眼成績。

其中，首次參賽的國防醫學院團隊即獲得1金1特別獎的肯定。該項目由陳穎信醫師與許秀珠助教、李靜怡呼吸治療師等人，利用虛擬實境VR技術，研發「大量傷患事件處置模擬系統」，該項目可以作為災難醫學的教育訓練。

慈濟科技大學更是獲得2金2特別獎的殊榮，更是全場唯一獲得10萬韓元（約台幣2660元）獎金鼓勵的團隊，傲視群雄。當中，由護理系副教授羅淑芬帶領學生江妮庭、葉之琳設計，專門給人工肛門患者使用的「好神通造口便袋」，方便人工肛門患者隨時清潔，獲得1金1特別獎。同樣由授羅淑芬帶領的「具感應回饋性糖病足傷口教學模型」，也獲得1金和特別獎的肯定。

此外，陽明大學「以情境感知為基礎之人工耳蝸降噪系統設計」，以及大葉大學「合成殼聚醣／聚乙烯醇質子交換膜之創新方法以應用於微生物燃料電池系統」、「結合類神經網路與田口品管於電鍍之整合技術」等作品，同樣都有1金1特別獎優異成績。

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