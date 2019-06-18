闖宿舍狂嗆「娘娘腔」男大生69秒霸凌影片網瘋傳

2019-06-18 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕世新大學一名男學生，深夜闖入另一名男學生的宿舍房間內，不斷以歧視字眼攻擊對方，不僅嗆聲「像個娘娘腔一樣活著啊」，還試圖攻擊對方下體。這名受到霸凌的男學生氣得將事發69秒影片放到網路上，眾多網友也痛批霸凌的行為，要求霸凌學生道歉。

受到言語侮辱的男大生18日凌晨在臉書上表示，上週凌晨在宿舍廁所內，突然發現廁間燈就被關掉，便請舍監檢查是誰關的燈，沒想到一名身穿黑衣、頭戴髮箍的男學生，突然闖進他的宿舍房間，作勢要揍他，要摸他的下體，還對他說了很多不堪入耳的話，「沒想到他又跑回來敲我的門，又說了更多性霸凌與歧視言論。所有我承受過的歧視和霸凌突然就完全回到腦海裡，現在我甚至要繞過走廊去上別的樓層的廁所，還有人說我們的國家不需要性平教育？」

影片中顯示，「髮箍男」先嗆聲，「像個娘娘腔一樣活著啊，你連正面回答問題也不敢。你為什麼要這樣，欸肖像權耶，我不是公眾人物，你沒資格錄影我，你不要比法律，你比不贏，你很可憐，你不懂法律，你法律系？呵呵，法律系你真的要跟我比法律，你不要搞笑好不好。」

被霸凌的男學生回說，「我現在在維護我自己的權利，我有正當錄影的權利，我沒有侵犯到你的隱私。」髮箍男則嗆說，「好，性騷擾，我覺你現在在性騷擾，請你穿上你的褲子。」原PO回說，「這是我的房間，你跑道我的房間說我性騷擾你啊？」髮箍男又嗆，「你買了嗎？我來找你理論，而且我敲門你有讓我進來啊。」原PO說，「我沒有請你進來，請你離開。」髮箍男離開時還不斷詢問對名字。

截至目前，已經有2.4萬人按讚、1.5萬則留言，5900多次分享，「那嘴臉真的很討厭」、「你要小心保護自己，這種人會有報應的」、「告他，這是天上掉下來的實習機會，增加實務經驗，要感謝」、「好噁心這種人」、「好噁心這種人」、「他真的是屁孩一個」、「版主你要加油！別被他們無知的行為打倒」。

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