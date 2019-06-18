挺過火焚與父母雙亡 許智鈞勇敢面對人生

2019-06-18 00:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕11年前，高雄大寮一場民宅發生火警，8旬阿嬤殞命，男主人以肉身擋火護子也傷重不治；倖存的13歲男孩許智鈞今年24歲，他挺過火焚與父母相繼辭世的煎熬，帶著被火紋身的傷疤勇敢踏入職場。

民國97年2月，大寮眷村旁某民宅火警，許智均的8旬祖母逃生不及葬身火窟，爸爸第一時間以肉身擋火保護孩子、傷重不治；他被送醫時，全身35%燒燙傷、肺部吸入性灼傷、一氧化碳中毒，急救後保住一命。

許智鈞傷勢穩定後展開復健，曾獨自在台北數月，後轉回高雄療養，不料相隔一年，他的菲律賓籍母親又因意外過世，小小年紀就面對接連失去至親的重大打擊。

所幸在三伯許良平、學校師長與同學、陽光基金會等社福團體協助下，他逐一克服身體與心理等挑戰，完成高中、大學學業，兩年前踏入職場。

許智鈞目前擔任高市毒品防制局職務代理，任期只到今年8月，主要負責公文傳達等事務，他坦然指出，因身體受傷關係，畢業後工作不是很順利，後來因緣際會進入毒防局擔任職代，至今一年多。

他表示，毒品防制工作給他很多啟發，包括吸毒的可怕、預防毒品的重要性等，還曾在參與陽光基金會活動中，臨時增加反毒宣導，就是希望更多年輕人了解吸毒後遺症。

許智鈞說，臉上、身上的傷痕會跟著自己一輩子，早已習慣旁人目光，但也因此讓他不忘記曾受到的幫助，只要有機會、很願意分享自己經驗，包括生活與工作，用各種方式回報社會，也期待有一天能真正獨立自主，才不會辜負幫助他的人。

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