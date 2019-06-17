車主注意！ 違規占用婦幼車位 29日起可罰1200元

2019-06-17 16:38

〔記者賴筱桐／新北報導〕交通部訂定「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，去年6月底上路，經1年宣導期，新北市交通局將於6月29日起全面稽查，未持有證明違規占用婦幼車位者，最高將處以1200元罰鍰。

依據「兒童及少年福利與權益保障法」規定，特定公共停車場應保留2％的停車位，提供孕婦及育有6歲以下兒童者使用，特定公共停車場包括政府機關、車站、百貨公司、設有兒科或產科病房的區域級以上醫院、遊樂園區等。

交通局停車管理科長吳政諺表示，新北市應設婦幼停車位1374位，截至6月12日，已在指定場所完成設置1882個婦幼車位，並發出3萬6043張孕婦及親子識別証；車位於白色標線內劃設粉紅色內框，並設有告示牌。停車格位屬於專用，須於車內擋風玻璃上放置「孕婦、育有6歲以下兒童者之停車位識別證」才能停放。

吳政諺說，配合交通部1年宣導期，現行違規停放專用車位車輛採夾單警告，自6月29日起全面稽查，火車站、捷運交會轉乘站、百貨公司、醫療院所、觀光遊樂園區及政府機關等附設公共停車場列為重點區域，違規占用婦幼車位及身心障礙者專用車位者，最高將處以1200元罰鍰。

外界質疑「認證不認人」，有停車證的不一定符合身分資格，反而影響真正有需求民眾的權益。吳政諺表示，停車證只是方便識別，車上仍要有孕婦或幼兒才可使用車位，若民眾忘記帶停車證，但只要確實符合身分資格，並先向停車場管理員報備，即可停放婦幼車位。有需要的民眾可攜帶孕婦或兒童健康手冊，至交通局2處辦公室、6處停車管理場及105處公有停車場領取停車位識別證。

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