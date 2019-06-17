罕見！ 野生寄居蟹「嘿咻」畫面曝光

2019-06-17 16:26

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區汕尾漁港清淤沙堆，因大雨沖刷成一大片潮間帶，吸引大量蟹類聚集，生態攝影師周火盛也拍到2對寄居蟹交配罕見畫面，他說寄居蟹通常在草叢交配，這次卻跑到堤岸邊，已將觀察情況PO上網，提供和飼養組做比較。

日前連續雨天過後，周火盛到汕尾漁港慈鳳宮前拍攝生態照片，赫見有2對陸生寄居蟹在岸邊交配，他說，從小到大在汕尾漁港進出，第一次看到如此情景，趕緊用相機記錄。

他上網查看寄居蟹資料，發現相關影片或照片都是飼養組，沒看到野生交配畫面。他說，目前市面上寄居蟹幾乎都是人工飼養，從飼養組影片觀察，寄居蟹交配1次時間約4至5分鐘，但他觀察的2對都是2至3分鐘。

周火盛表示，寄居蟹大太陽、雨天都不會出現，陰天才容易觀察到，且都在草叢交配，平常根本沒機會見到。他說，小時候長輩都告誡寄居蟹是「雷公蟹」，被咬必須在打雷時才會放開，現在回想起來是一種生態保護，目的不讓小孩子濫捕殘害生命。

林園愛鄉協會理事長陳俊強指出，汕尾漁港清淤後沙堆原本舖上消波塊上，因大雨沖刷滑落出一大片潮間帶，吸引了蟹類、花跳、彈塗魚、青彈塗魚聚集，也觀察到許多的清白、糾結清白、北方呼喚、賈瑟琳及網紋招潮蟹，但寄居蟹交配確實很難看得到。

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