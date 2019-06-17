爭取動物用藥權入法 獸醫師：毛小孩藥生存

2019-06-17 12:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕別讓動物無藥可用！中華民國獸醫師公會全國聯合會今在立法院召開「毛小孩藥生存」記者會，呼籲各界重視動物用藥權，建議政府應開放「人用藥品」可直接販售給獸醫院，或修法將獸醫診療機構納入「藥事法」第50條，。

獸醫師公會全國聯合會理事長陳培中指出，毛小孩面臨無藥可用危機，「藥事法」第50條規定，須由醫師處方之藥品，非經醫師處方不得調劑供應，但「醫師法」定義的醫師不包含獸醫師，獸醫院也非「藥事法」所的醫療機構，以致藥商不能將藥品販售給獸醫師。

中華民國獸醫內科醫學會理事長翁浚岳表示，6年前爆發點滴事件，最後「藥事法」第50條仍沒修成，折衷修正「動物保護法」保障獸醫師使用「人用藥品」權利。

之後有增訂「人用藥品使用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，確認獸醫師可合法取得人用藥品，但這都是有限度的開放，僅列了600多項藥物，才讓動物可暫時使用人藥。

翁浚岳強調，世界各國沒有這樣在限制的，即便美國也是，現在獸醫師所使用藥物，有70%是人用藥品，僅30%動物用藥品，不要讓獸醫師拿不到藥治療毛小孩。

曾任獸醫師的台北市議員楊靜宇提及，「貓咪也瘋狂俱樂部」社群已在網路連署，要爭取動物用藥權入法，及訴求毛小孩用藥合法化。

他舉例，像是治療毛小孩腫瘤、心臟病、骨骼的藥物，其實都人用藥品，治療動物淋巴瘤的藥與治療人類的是一樣，若不能供給會造成很大影響。

世界獸醫師會理事長江世明表示，據世界衛生組織調查，人類疾病有60%是來自於動物，動物健康攸關人類健康，各國獸醫師是以「標籤外使用人用藥品」方式治療動物，原因是動物藥品的經濟規模，不足以支持藥商進行大量動物藥品開發。

江世明提及，其他各國法規允許獸醫師在無相對應動物專用藥品時，可標籤外使用人用藥品在動物身上，我國動物用藥的規定，應該接軌國際。

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