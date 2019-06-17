鹽巨人甦醒 七股鹽山邀你來趟鹽元素負離子Spa

2019-06-17 12:30

〔記者王涵平／台南報導〕2019一見雙雕藝術季將於6月29日至7月31日登場，高約5.5米、寬約5～6米的「鹽巨人」今亮相，結合空汚議題，歡迎民眾來鹽山進行鹽元素負離子Spa。

藝術季由雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦、台南市政府、台鹽公司與皇尚文創合辦 ，其中為鹽雕展創作的「濱鹽歷險記」、利用仿鹽及保麗龍等複合式媒材打造，吸引許多民眾站在鹽巨人巨掌上拍照留念。

記者會今在七股鹽山舉行，由北門幼兒園12位小朋友以童話造型裝扮，演出歡樂「鹽舞曲」揭開序幕。

雲管處長徐振能表示，近年來雲嘉南濱海地區空氣品質經常超標，濱海也有環境污染問題，為了彰顯環境被破壞的議題，因此設計鹽巨人甦醒做為主題，感受環境保護與綠能開發重要性。「西濱快線」從新營起站，終點站為台灣鹽博物館共13站，並在6月28日搭配一見雙雕藝術季開幕前1日正式開駛，歡迎多加利用。

台鹽公司表示，日本媒體雜誌「別冊太陽」報導，七股鹽山是全台灣磁場最乾淨地方，根據科學家研究發現，鹽也有淨化空氣的效果，能吸附髒空氣中的細懸浮微粒。

「七股鹽山」除了鹽巨人，並建置「濱鹽歷險記」展館，內容包括黑琵千里的「夢想的遷徙」、維護海洋潔淨的「海神波賽頓」等9座，有耳目一新的視覺饗宴。

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