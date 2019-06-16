連假前夕不夠用 小琉球公船盼造新船「加速」

2019-06-16 23:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕端午連假小琉球湧入爆量人潮，連公船都得加開才能疏解鄉親回家潮，因應鄉民為主的尖峰運輸，鄉長陳國在及立委莊瑞雄爭取新船，日前獲得行政院核淮，目標訂在明年底新船正式加入船隊行列。

往返東港、琉球的琉興公司，現以船齡22年的欣泰號往返東港及琉新漁港間載客，載客量最高約200人，由於目前4家交通輪公司中，僅公船於早上7點、下午6點後有定時航班，加上琉球鄉親搭乘每票僅60元，目標就是主打小琉球通勤到本島的上班族、求學的鄉民，但這幾年民營交通輪因為觀光發展而獲利，但公船卻未因此受惠，反而連年虧損遭監察院查處。

今年端午連假前夕，就有許多返鄉鄉民看準週四晚間的最晚船班，不過因為人潮太多，無法一次載完，只好加開1班加班船，但公船當天賣票告示不明，購票及通道的服務人員說法、對上船的流程也都不同調，大批人龍枯等，加班船最末班抵小琉球時間已經是晚間9點，在在都引發鄉民不滿，有鄉民批評，要不是只有公船，誰想要晚上在東琉碼頭枯等，加上航行時間久柴油味重等，種種加諸形成極不愉快的搭乘經驗，「難怪無法賺錢」。

欣泰號船齡老舊，從東港碼頭到琉球新漁港要約40分鐘航程，船速慢且易常有大小不等的故障，每年也得定期上架維修，由於僅「欣泰」1艘船，上架就等於公船停擺，難以培養乘客忠誠度，載客不穩定，新任鄉長陳國在和立委莊瑞雄積極爭取新船加入公船行列，日前獲得行政院國發會的核可，核淮7450萬元經費建新船，地方政府須自籌1成經費。

琉球鄉公所表示，新客輪預計重99噸，為杜絕安全疑慮，以優於玻璃纖維規範的鋁合金來打造船身，載客數約149人，較目前欣泰號對，但更具機動性且速度也較快，了解監察院的查處緣由，但新船提昇速度就可增加競爭力，離峰時間開船的油料成本也較低，更是針對鄉親須求而設可的安全、舒適又快速回家航線，近期就會將新建計劃送交縣政府，待縣府轉承中央，核準後就會發包造船。

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