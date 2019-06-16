彰化人1年製造逾50萬噸垃圾 垃圾車汰舊換新

2019-06-16 21:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣目前人口總數為127萬5000多人，是全國6都之外的第1大縣，人多垃圾就多，根據統計，彰化縣1年製造垃圾總量50多萬公噸，這麼多的垃圾，平常由26鄉鎮市共330台垃圾車清運處理，這些垃圾車輛經年累月在鄉鎮市與焚化爐兩地來來回回跑，車子耗損和折舊率，相對比一般公務車高，更要汰舊換新。

談到垃圾想到就是環保局和各地清潔隊，環保局發現了問題，希望提高鄉鎮市公所處理垃圾的效率，今年，向環保署爭取經費購置7輛電動壓縮式垃圾車，也編列經費購置2輛環保清運車輛，包含垃圾車和抓斗車，9輛全新垃圾車分配給和美鎮、埔鹽鄉、田中鎮、北斗鎮、二水鄉、溪州鄉共6個鄉鎮公所。

新型的垃圾車輛具備低耗能、低排碳、低噪音的「環保3低」特色，清潔人員沿街收垃圾，車輛停下來怠速過程中，不會有黑煙或異味產生，加上因為車輛性能強調低耗能、低碳，民眾傾倒垃圾時不會接觸到廢氣，相對，清潔人員在垃圾車上工作收垃圾時，工作環境大幅改善。

一口氣購置9輛垃圾車，除了淘汰車輛里程數高之外，因應彰化縣要擴大生熟廚餘回收，加強垃圾分類，達到垃圾減量，延長溪州焚化爐使用壽命。

環保局統計，從2017年至今，環保署已補助彰化縣汰換28輛老舊垃圾車，今年再補助1500萬元經費汰換舊車。

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