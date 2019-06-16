牛角坑溝屢淹久居橋 民盼速整治

2019-06-16 21:56

〔記者陳建志／台中報導〕流經太平、大里的牛角坑溝，上月520的暴雨，造成溪水漫延過久居橋，上週梅雨鋒面經過降下大雨，溪水再度暴漲接近橋面，讓住在橋兩邊的大里、太平民眾都人心惶惶，因每逢大雨橋樑就岌岌可危，希望市府能早日整治牛角坑溝，不要每逢大雨民眾就睡不安穩。

久居橋連接大里久居街70巷和太平光興路91巷，是大里健民里和太平德隆里民眾通行的橋梁，不過下方流經的牛角坑溝，每逢大雨暴漲，就出現水淹護岸，甚至是漫過橋面的危險狀況，讓兩旁的居民每次聽到大雨將侵襲就憂心忡忡。

上月20日台中降下暴雨，當天牛角坑溝的洪水就漫過橋面，上週梅雨鋒面經過降下大雨，牛角坑溝又出現洪水暴漲的情形，讓兩旁居民人心惶惶，近日立委何欣純和市議員李天生、林德宇就邀集市府水利局到場會勘。

李天生、林德宇都認為，該座橋梁大里、太平兩區民眾通行頻繁，每逢大雨就出現水淹橋面實在很危險，要求市府水利局早日解決。

市府水利局副局長馬名謙今天表示，因牛角坑溝流經久居橋附近時通洪斷面不足，造成洪水漫延過久居橋，已決定在久居橋上下游共約40米長的河段，往下施做深1.5米、寬2米的溝中溝，增加排水量，目前已在進行規劃設計，預計7月初就可進場施做。

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