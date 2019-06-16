香港旅展推台中購物節 猜猜台中還有什麼節？

2019-06-16 21:27

〔記者歐素美／台中報導〕台中購物節將於7月10日登場，市府並將接續舉辦台中珍奶節、國際舞蹈嘉年華、花毯節、2020台灣燈會等活動，力拼台中觀光，台中市觀旅局並率台中業者參加香港國際旅遊展，4天展期吸引許多遊客洽詢，為台中觀光開創商機。

觀旅局指出，2019香港國際旅遊展於6月13至16日在香港會議展覽中心展館舉行，吸引全球56國及680多個單位參展，觀旅局為行銷台中，邀請在地旅宿、糕餅、農會、協會、休閒農場、伴手禮等業者一起到香港參展，並推廣台中購物節、台中珍奶節、2020台灣燈會等。

4天展期中，觀旅局共舉辦9場舞台活動、6場攤位活動，送出27張住宿券、禮券及數千份糕點，全力行銷台中，並受到港澳地區民眾熱烈迴響，吸引大批遊客洽詢。

觀旅局表示，7月10日至8月18日，台中將大舉辦首屆「台中購物節」，結合在地百貨、商圈、飯店、旅館、民宿、遊樂業等資源，邀請國內外旅客到台中購物及旅遊住宿，活動期間民眾消費滿500元，就有機會抽中價值千萬的精品豪宅、百萬名車、總統套房住宿等多項好禮。

此外，台中是珍珠奶茶的起源地，市府今年夏天也將舉辦「台中珍奶節」，集結所有美味的珍奶品牌，進攻民眾味蕾，並票選出最具代表性的人氣珍奶；「台中國際舞蹈嘉年華」則預定在10月26日、 27日及11月2日、3日登場，邀請具有國際水準的舞蹈團隊到台中表演；「台中國際花毯節」則將於11月9日至12月1日回歸新社舉行。

市府並成功爭取2020台灣燈會在台中舉行，主燈區規劃在后里花博園區，以「森林」為概念，將營造全天候賞燈環境，並導入光影投影技術，帶領遊客進入一場奇幻旅程。

觀旅局長林筱淇表示，台中觀光資源涵蓋山、海、屯、都，包含許多富含文化歷史底蘊的景點，同時也是珍珠奶茶、太陽餅等美食的發源地。目前台中國際觀光客以日、韓、港澳和中國客為主，期待透過國際旅展，進一步開拓國際旅遊市場。

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