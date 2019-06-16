大老板不計形象粉墨登台表演 目的只有這一個

2019-06-16 15:24

〔記者佟振國／南投報導〕10年有成！台中太平扶輪Sax樂團，每週日均到南投縣埔里鎮牛耳藝術渡假村演出，賣力吹奏薩克斯風或演唱，除了自娛娛人，最大目的還是公益行善，這支由扶輪社友組成的慈善義演團，已經成軍10年，成員都是事業有成的大老板或高階主管，平時即不吝於付出愛心捐款，他們更積極考街頭藝人證，不計形象登台演出，希望能拋磚引玉，影響更多人去幫助有需要的人，把愛傳出去。

埔里鎮牛耳藝術渡假村遊客聚集歇腳的廣場舞台，每到週日都有慈善義演，台上幾位賣力吹奏薩克斯風或演唱的都是5、60歲的大叔、女士，一首接著一首，遊客大飽耳福之餘，也不吝打賞，團員不把賞金放口袋，而是全部做公益。

行善的團員是台中太平扶輪社友，平均年齡5、60歲，他們已經默默奉獻愛心10年，近一年半來則固定週日到埔里義演，平均每次義演所得約4000元，捐助創世基金會、北安功德會，也做為急難救助基金幫助弱勢民眾，今天就把近期義演所得2萬元捐給創世基金會。

團長侯緯章從事機械研發行銷，團員程朝鎮開電磁盤工廠，吳性龍則是壽險公司處經理，不是公司老板就是高階主管，平時即不吝於付出愛心捐款，為了公益，他們還賣力考取多縣市的街頭藝人證照，更能不計形象登台演出。

常有人納悶或暗酸「都已經是大老板了，隨便捐點錢就遠超過義演的收入，何必這麼辛苦犧牲假日休息時間拋頭露面。」但團員都認為意義不同，大家以自己的才藝共同奉獻，盼能拋磚引玉，影響更多人去幫助弱勢，才是他們的目的。

吳性龍的妻子鄭素梅，非常支持老公做公益，也擔任樂團的串場司儀、主持人，向遊客介紹樂團義演的目的，夫唱婦隨，行善不嫌累。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法