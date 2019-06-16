幸福在「騎」中！ 暢遊台中3車道抽獎捷安特

2019-06-16 13:36

〔記者歐素美／台中報導〕「幸福在騎中—自行車道行銷推廣活動」今天在台中市神岡潭雅神綠園道中科公園啟動！吸引約百名車友參加；即日起至7月13日，民眾只要至潭雅神綠園道、136線自行車道、濱海自行車道騎單車，並完成AR擴增實境闖關，即有機會抽中近5萬元的捷安特電動自行車等大獎。

台中市副市長楊瓊瓔表示，自行車產業專區在台中，潭雅神綠園道長14公里、136線自行車道22.2公里、濱海自行車道則連結高美濕地，長約4公里，這3條車道連結現代科技AR闖關活動，每條自行車道皆設有3個闖關點，民眾掃描QRcode完成拍照打卡上傳，即可參加抽獎，完成3條步道闖關，即有機會將市值達4萬9800元的最大獎捷安特Expedition E+自行車帶回家，活動期間市府將週週抽獎，並公布在臉書粉絲網頁「大玩台中」，呼籲民眾一起來騎車做環保降空污。

台中市觀旅局長林筱淇則說，潭雅神自行車道4.7K的S型彎道，十分有名；濱海自行車道則連結美麗的高美濕地；136線自行車道則可從太平到南投，屬於挑戰級，是許多情侶騎車賞夕陽的浪漫去處，「幸福在騎中」活動將維持近1個月，歡迎大家一起來騎自行車，體驗幸福，體驗台中自行車道的美好。

「幸福在騎中」啟動活動，今天在單車美女林彥君及單車網紅直播主金愛青領騎下出發。參與車友表示，潭雅神綠園道充滿綠蔭，十分好騎，不想挑戰高難度的公路車時，就會來潭雅神綠園道。觀旅局表示，「幸福在騎中」共準備了15輛捷安特自行車民眾抽獎，獎品總額達20萬元。

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