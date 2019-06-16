打造旱溪左岸風光 江啟臣清早號召志工一起撿垃圾

2019-06-16 12:20

〔記者歐素美／台中報導〕立委江啟臣週日清晨6點號召200位志工一起到豐原旱溪淨溪！志工沿金谿橋到南陽橋在溪岸撿拾垃圾，不到兩小時即清出近百公斤垃圾。江啟臣表示，除了維護旱溪環境清潔，將來還要舉辦咖啡音樂會，甚至搭配市集，吸引更多人到訪，打造旱溪的左岸風光。

天氣轉熱，登革熱疫情拉警報！立委江啟臣今天清晨號召豐原各里環保志工，到旱溪進行淨溪防疫大作戰，豐原區各環保志工隊、豐原青工、社區發展協會等皆派員參加，市議員張瀞分、陳本添及豐田里長劉瑞銓、南陽里長楊國勝與社皮里長涂力旋也都早起加入淨溪行列。

環保志工誓師表示，希望透過社區的力量，讓大家瞭解愛護環境需從自己做起！不少志工更是全家總動員，藉此機會教育下一代，愛護家園。

立委江啟臣表示，旱溪起源於豐原公老坪，是台中市重要的溪流，希望民眾將旱渓視為家園的一部份，而不只是排水溝，並藉由淨溪，恢復旱溪的自然生態，保護水資源。

江啟臣說，他積極爭取溪流整治、設置河堤景觀台及豐原水資源回收中心，就是要打造親水宜居的環境，達到人與環境的平衡，未來除維持旱溪的環境清潔，並將創造民眾休憩活動親水的空間，協調社區舉辦咖啡音樂會，甚至搭配市集，吸引更多人到訪，打造旱溪「左岸風光」。

志工表示，在旱溪沿岸撿到很多罐頭、塑膠袋、酒瓶等垃圾，令人感慨，呼籲民眾環境維護應從自身做起，要更重視愛護地球，讓下一代還能擁有美麗的溪流與環境。

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