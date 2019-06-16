同慶菲律賓國慶 新北市辦路跑

2019-06-16 12:01

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府勞工局今天和馬尼拉經濟文化辦事處，共同在新北市三重區大台北都會公園幸福水漾園區舉辦「菲律賓121年國慶暨移工歡樂路跑友誼賽」活動，新北市長侯友宜及菲律賓駐台代表ANGELITO T.BANAYO一同替路跑得獎者頒獎，BANAYO會中也贈禮予侯友宜，侯則回贈代表新北市坪林的文山包種茶，象徵兩國關係友好。

勞工局指出，目前新北市的外籍勞工已有9萬7948人，其中菲律賓勞工朋友有1萬3944人，菲律賓新住民朋友也有1608人，6月12日為菲律賓國慶日，希望藉由今天的活動讓菲律賓移工及新住民朋友能感受到家鄉過節氣氛及溫暖，也讓新北市民體驗多元文化的美麗及精彩。

今日路跑活動除了邀請菲律賓知名搞笑藝人Arnell Ignacio帶來精彩的演出，讓現場觀眾們全數沾染歡樂氣息以外，還有菲律賓樂團、走秀、舞蹈團熱力四射的表演。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法