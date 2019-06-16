台中轉運中心僅3線公車停靠 中市府：近期納入這些路線

2019-06-16 11:47

〔記者張菁雅／台中報導〕台中轉運中心與台鐵台中新站共構，去年10月啟用後，初期僅規劃300、309及310路等3線公車停靠。由於多數從火車站出站旅客仍需步行一段距離至周邊的公車站，台中市政府交通局今日表示，已規劃多條公車路線近期將進入台中轉運中心，計程車排班區及汽機車臨停接送區也將跟著調整。

交通局長葉昭甫指出，台中轉運中心緊鄰台鐵台中車站及國道客運轉運站旁，周邊有近百條公車路線行經，位居台中市交通樞紐，但目前僅有3條公車路線於轉運中心停靠，未能發揮真正轉運功能，許多民眾欲搭乘公車前往一中及逢甲商圈、北屯、潭子等地區，仍需步行前往分散在民族路、成功路及台灣大道等台中車站周邊公車站位，乘車相當不便。

台中轉運中心目前A、B月台停靠300、309及310路公車，C、D月台則做為計程車排班區及汽機車臨停接送區。交通局表示，未來往台灣大道、北屯、潭子、豐原等方向的公車路線，都將進入台中轉運中心，並依據不同行車方向分流在不同月台搭乘，有助於民眾搭乘時識別，也可大幅提升轉乘效率。

根據交通局規劃，往台灣大道的雙節公車安排在A月台乘車，往北屯（經北屯路）、潭子、豐原集中在B月台搭乘，往北屯（經崇德路）、潭子、豐原在C月台，往一中商圈、逢甲商圈可在D月台乘車。現有排班計程車及臨停汽機車，將安排回到原先規劃的計程車排班區及民眾臨停接送區。

葉昭甫指出，市府預計於今年下半年調整台中火車站周邊公車路線，希望發揮台中轉運中心轉運功能並改善周邊交通狀況，後續也會重新配置台中轉運中心周邊人行動線，讓步行空間更加安全順暢。

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