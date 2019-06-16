三重突冒天坑 當地民眾：12年來塌第5次

2019-06-16 11:17

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市三重區頂崁街210巷路口昨（16）日晚間不明原因破了長5米、深約3米的大洞，相關單位緊急回填並以交通錐圍起，新北市副市長陳純敬今天早上召集相關單位現場勘查，初步排除水管破裂，將請水利局、養護工程處利用CCTV檢視、透地雷達，擴大探測破裂點周邊50米地層，1週內找出原因，必要時回填混凝土以鞏固路基。三重區公所則表示，道路於明天下班尖峰時刻前恢復正常通行。

當地博愛里里長林廣透露，這個路口12年已塌陷第5次，民眾行經此處都會特別留意。上一次塌陷是2016年4月因自來水管破裂所致，台北自來水事業處因此去年全面更新自來水幹管，沒想到昨天竟又裂大洞。

陳純敬說，昨天初步開挖並沒有看到漏水，因此排除水管破裂，目前破洞處已先回填，為了根本解決多次塌陷問題，將耗時1週，利用「透地雷達」偵測破裂點半徑50米的地層土壤孔隙密度，如果發現過大孔隙，將開挖鑽探，必要時回填混凝土，鞏固路基。

陳純敬說，水利局也會利用「CCTV檢視」，再次確認地下管線是否有脫落或者破孔。

三重區公所也表示，探測同時，也會將路面填平，最快明天下班時間前就能恢復正常通行。

新北市議員李余典、蔡明堂則說，幸好這次並未釀傷亡，希望能夠一次解決地質不穩定的問題，讓附近民眾放心。

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